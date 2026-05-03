Москва3 мая Вести.Министр обороны Германии Борис Писториус не смог дать внятное объяснение, на что именно были израсходованы 111 млрд евро, выделенные на масштабную программу перевооружения армии. Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung.

Речь идет о программе, которую тогдашний канцлер ФРГ Олаф Шольц охарактеризовал как "смену эпохи". За четыре года в ее рамках было заключено около 47 тысяч контрактов, то есть в среднем добавлялось примерно по 30 новых соглашений ежедневно.

При этом, отмечает издание, ни парламент, ни общественность до сих пор не получили ясного представления о том, какая часть заказанной техники фактически поступила в войска и находится в готовом к использованию состоянии. В материале делается вывод, что процесс перевооружения Германии на практике превращается в "финансовую черную дыру".

Ранее Писториус высказал мнение, что Европе необходимо взять на себя значительно большую долю ответственности за обеспечение собственной безопасности.