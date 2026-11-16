Москва16 ноя Вести.После трансляции кадров боевых действий на Украине и в Иране в бундесвере на 50% увеличилось числа военных с проблемами психики. Об этом сообщает медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland со ссылкой на уполномоченного Минобороны ФРГ по вопросам психологических травм Петера Циммерманна.

Существеннее, мне кажется, то, что у нас сейчас есть триггеры – то есть кадры из Ирана или с Украины, которые приводят к усилению симптомов у затронутых ими солдат бундесвера, и они обращаются за лечением к психиатрам заявил Циммерманн

Уполномоченный отметил, что в бундесвере существует проблема позднего обращения военных за помощью из-за страха стигматизации: они опасаются насмешек сослуживцев и остановки карьеры. Кроме того, в армии стали чаще выявлять феномен моральных травм, которые сопровождаются чувством вины.

Ранее сообщалось, что бундесвер запрещает немцам с русскими корнями служить в литовской бригаде.