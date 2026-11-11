В Германии более 60% женщин в армии пожаловались на сексуальные домогательства Bild: более 60% женщин-военнослужащих бундесвера сталкивались с домогательствами

Москва11 ноя Вести.Более 60% женщин, проходящих или проходивших службу в вооруженных силах Германии, заявили, что сталкивались с сексуальными домогательствами в бундесвере, сообщает Bild со ссылкой на результаты анонимного исследования Потсдамского центра военной истории и социальных наук.

Более четырех тысяч женщин-военнослужащих приняли участие в опросе, проведенном Потсдамским центром военной истории и социальных наук​​​. Более 60% из них сообщили, что подвергались сексуальным домогательствам во время службы говорится в публикации

В опросе приняли участие более четырех тысяч женщин-военнослужащих. Почти 40% респонденток сообщили о непристойных высказываниях и комментариях сексуального характера в свой адрес. Еще 15% рассказали о случаях использования изображений, созданных без их согласия или сгенерированных с помощью искусственного интеллекта.

Кроме того, более 8% участниц исследования заявили о применении к ним физической силы, а около 2% сообщили о сексуальном насилии. При этом свыше трети опрошенных предпочли не предавать случаи домогательств огласке.

Всего анкеты направили 25 тысячам действующих и бывших военнослужащих женского пола. Однако в исследовании приняли участие немногим более 17% получателей.

Ожидается, что в среду министр обороны Германии Борис Писториус представит результаты исследования комитету бундестага по обороне. После этого данные должны быть официально опубликованы.

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