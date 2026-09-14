Немецкая контрразведка сообщила о резком росте числа экстремистов в бундесвере Контрразведка ФРГ зафиксировала резкий рост случаев экстремизма в армии

Москва14 сен Вести.Служба военно контрразведки Германии (MAD) в своем ежегодном докладе сообщила о резком росте числа случаев правого экстремизма в немецкой армии (бундесвере).

В 2025 году было проведено в общей сложности 519 расследований в сфере правого экстремизма, что означает рост (по сравнению с 2024 годом - прим​​​. ред.) примерно на 26% говорится в документе, опубликованном на сайте спецслужбы

Согласно докладу, негативная динамика имеет прямую связь с процессами в ФРГ. По словам главы федерального ведомства военной контрразведки Германии (BAMAD) Мартины Розенберг, в немецком обществе идет "нормализация" правопопулистских и правоэкстремистских нарративов, которые активно распространяются в социальных сетях.

Если раньше подобные высказывания, как правило, звучали в узком кругу, где друзья или знакомые еще могли как-то скорректировать человека, то сегодня в соцсетях можно легко связаться с единомышленниками по всему миру, чтобы найти подтверждение своим экстремистским взглядам или усилить их сказала Розенберг

В марте уполномоченный по делам вооруженных сил ФРГ заявил, что среди немецких военных растут симпатии к нацистскому прошлому. Военнослужащие используют запрещенную символику и героизируют вермахт. Среди регулярно фиксируемых нарушений - нацистские приветствия и татуировки с рунами. Разбирательства по данным фактам инициируются, но не всегда приводят к увольнению из рядов вооруженных сил.