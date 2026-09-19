Число убийств в Германии в 2025 году выросло на 6,5%, изнасилований - на 8,5%

В Германии стало больше убийств и изнасилований Число убийств в Германии в 2025 году выросло на 6,5%, изнасилований - на 8,5%

Москва19 сен Вести.Число убийств и изнасилований в Германии в прошлом году значительно выросло, среди преступников значительную долю составляют лица иностранного происхождений, пишет немецкая газета Bild.

Число убийств и непредумышленных убийств выросло на 6,5%. Еще более заметным был рост числа изнасилований и особо тяжких сексуальных преступлений – на 8,5% говорится в сообщении

Отмечается, что также растет число случаев сексуального насилия над детьми. За год зарегистрировано 212 335 случаев насильственных преступлений по всей стране.

Общий уровень преступности в Германии, согласно данным статистики, снизился на 5,6% по сравнению с годом ранее, при этом значительную долю подозреваемых составляют лица иностранного происхождения.

Данные о количестве подозреваемых на 100 тысяч жителей показывают: в случае насильственных преступлений, совершаемых несовершеннолетними юношами, соотношение составляет 3710 подсудимых ненемецкого происхождения к 1070 подсудимым немецкого происхождения - то есть, их более чем в три раза больше говорится в сообщении

Неконтролируемые миграционные потоки ведут к балканизации и анклавизации европейских государств, а Германия является чуть ли не лидером этого процесса, отмечал ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин.