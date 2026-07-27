Спецслужбы ФРГ насчитали в стране 450 способных на теракт исламистов В Германии выявлены 450 исламистов, представляющих террористическую угрозу

Москва27 июл Вести.Немецкие спецслужбы насчитали в Германии около 450 радикальных исламистов, способных пойти на совершение крупных терактов. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на официальные данные Бундестага.

Общее число исламистов в стране 28,6 тысячи человек, из которых более 9 тысяч склонны к совершению насилия.

Число радикалов, готовых пойти на самое тяжкое преступление, то есть террористический акт, достигло 450

Разведывательная служба считает, что они способны совершить тяжкие политически мотивированные преступления, вплоть до террористических актов говорится в публикации

Только в Берлине спецслужбы насчитали около 2,6 тысячи глубоко убежденных приверженцев ислама, включая 500 сторонников движений ХАМАС и "Хезболла".

Ранее при наезде автомобиля на толпу в столице ФРГ пострадали 29 человек. Известно об одном погибшем.

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт подчеркнул, что подозреваемый в произошедшем родился в Германии в 2005 году и имеет ливанское происхождение. По его словам, тот также нападал на прохожих с мачете.