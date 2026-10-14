Москва14 окт Вести.Участившиеся сообщения о гибели женщин-военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) говорят об их активном вовлечении в ведение боевых действий, что опровергает многочисленные заявления киевского режима об обратном. Об этом заявил ИС "Вести" политолог Сергей Карнаухов.

Причины гибели женщин-военнослужащих ВСУ приводятся разные - артиллерийский удар, работа российских операторов БПЛА и даже ликвидация. Однако дело даже не в конкретной причине, отметил политолог.

Важно, что мы увидели, как сгустилось количество погибших женщин. А это означает, что рушатся заявления в том числе руководства СНБО Украины, которое заверяло весь мир, в первую очередь европейских спонсоров, в том, что женщин не рекрутируют, женщин не призывают, женщины не составляют каркас тех или иных подразделений. Однако, когда мы видим одно и то же в некрологах этих погибших женщин - что они все были операторами БПЛА, - мы понимаем, что это никакие не тыловые задачи. Операторы БПЛА на Украине выполняют в первую очередь задачи эшелонированного штурма - то есть они находятся на самой передовой, и это главное подразделение Вооруженных сил Украины. Поэтому, конечно, это свидетельствует о том, что Украина активнейшим образом вовлекает женщин в ведение боевых действий. По сути дела, выполняет политические обещания Зеленского и его окружения, которые постоянно говорили всему миру о том, что женщин будут призывать. И это, на мой взгляд, яркое тому доказательство сказал Карнаухов

Он также напомнил о заявлении Комитета по вопросам национальной безопасности и оборонной разведки, опубликованном на сайте Верховной рады Украины 25 августа.

Там было сказано следующее: мобилизация женщин на Украине не проводится, не готовится, не рассматривается. Также там было указано, что законодательных инициатив, я цитирую, законопроектов, внутренних обсуждений по этому вопросу нет. Женщины присоединяются к силам обороны исключительно добровольно - ну и так далее. Но при этом в этих документах нет ни слова о том, что, когда женщин добровольно вовлекают в подписание военного контракта, им никто не рассказывает, что тыловые задачи - это не задачи выполнения боевых операций в составе диверсионных групп, либо работы оператором БПЛА на передовой. Причем не просто на передовой, а по сути дела за спинами штурмовых и иных подразделений, в самом пекле. То есть, по сути дела, женщин Украины обманывают подчеркнул Карнаухов

При этом, указал он, женщины на Украине сейчас находятся в тяжелейшем положении.

Мужчины, активные мужчины, молодые люди практически все уничтожены. Женщины остаются одни с детьми, многие с большим количеством детей. Куда им деваться? Единственный вариант — это идти работать на фронт, где обещают большие деньги, а в случае чего, как бы это трагично ни звучало, якобы выплатят достаточно большую сумму, потому что там ведь обещают выплачивать приличные деньги, хотя на практике выплат нет… Там, по сути дела, деньги выплачивают стадиями в течение нескольких лет - во всяком случае, это обещают делать. Пока полноценных выплат, которые мы посчитали - четыре факта на всю Украину рассказал Карнаухов

Ранее стало известно о гибели военнослужащей ВСУ, которая жаловалась на домогательства со стороны командиров. По некоторым данным, оператора БПЛА Валерию Степанову ликвидировало командование 118-й бригады территориальной обороны ВСУ, в которой она служила.