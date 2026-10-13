Москва13 октВести.Командование 118-й бригады территориальной обороны (ТРО) ВСУ ликвидировало оператора БПЛА Валерию Степанову, которая ранее рассказала о домогательствах и насилии со стороны командного состава. Об этом сообщил Telegram-канал "Северный ветер".
В конце августа авторы канала сообщали о том, что Степанова публично рассказала об избиении и домогательствах со стороны командного состава во время службы в 118-й бригаде ТРО.
12 октября стало известно о смерти Степановой, указано в сообщении.
Украинские паблики сообщают, что Степанова была попросту "обнулена", чтобы не смогла рассказать о домогательствах и угрозах командиров в ГБР (Государственное бюро расследований. — Прим. ред.) [Украины]говорится в сообщении
Теперь украинские активисты выступают с требованием провести тщательное расследование обстоятельств гибели украинской военнослужащей.