Москва13 нояВести.Трагедия в брянском приграничье: при атаке дрона ВСУ на частный дом погибла женщина, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в MAX.
Это произошло в селе Крапивна Климовского района, уточнил он.
Украинский дрон ударил по частному дому. … Большое горе – погибла 52-летняя женщинаговорится в публикации
Ковальчук выразил соболезнования родным и близким погибшей и заверил, что семье будет оказана вся необходимая помощь.
Ранее сегодня губернатор сообщил, что над Брянской областью за сутки было сбито больше 300 украинских БПЛА самолетного типа.