В брянском приграничье при атаке БПЛА погибла женщина

Женщина погибла при атаке БПЛА на частный дом в брянском приграничье В брянском приграничье при атаке БПЛА погибла женщина

Москва13 ноя Вести.Трагедия в брянском приграничье: при атаке дрона ВСУ на частный дом погибла женщина, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в MAX.

Это произошло в селе Крапивна Климовского района, уточнил он.

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Ковальчук выразил соболезнования родным и близким погибшей и заверил, что семье будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее сегодня губернатор сообщил, что над Брянской областью за сутки было сбито больше 300 украинских БПЛА самолетного типа.