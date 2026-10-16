Аналитик Перенджиев: ВСУ взорвутся изнутри в случае женской мобилизации Эксперт Перенджиев спрогнозировал внутренний раскол в ВСУ при мобилизации женщин

Москва16 окт Вести.Мобилизация женщин в ряды ВСУ может привести к серьезному обострению конфликтов внутри подразделений украинской армии. Такое мнение высказал доцент РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета "Офицеров России" Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru.

По его оценке, увеличение числа женщин в армии на фоне сообщений о домогательствах и насилии со стороны военнослужащих может спровоцировать их объединение и сопротивление, что обернется внутренним противостоянием.

Они объединятся и начнут в насильников стрелять. Начнется междоусобная война. ВСУ взорвутся изнутри предрек Перенджиев

Эксперт также дал резко негативную оценку состоянию украинских вооруженных сил, заявив, что в них укоренились мародерство, насилие и жестокое обращение с новобранцами.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявляла, что решение о привлечении женщин на Украине к военной службе как минимум на тыловых должностях может быть принято в будущем.

Как отмечала глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, Киев готовит украинское общество к призыву женщин как к норме.