Украинские боевики жалуются на истощение и нехватку воды на передовой

Каждый пятый боевик ВСУ не верит, что выберется с фронта живым Украинские боевики жалуются на истощение и нехватку воды на передовой

Москва7 ноя Вести.Боевики вооруженных сил Украины массово страдают от психических проблем и истощения, вызванных отсутствием нормального снабжения на передовой, говорится в докладе офиса войскового омбудсмена Украины, опубликованном на официальном сайте.

Отмечается, что к 60-му дню пребывания на передовой 80% боевиков начинают замечать у себя признаки истощения.

Самым сильным стрессовым фактором, влияющим на военнослужащих при длительном пребывании на позициях, оказались не обстрелы, а отсутствие воды: 83 % опрошенных оценили воздействие этого фактора как критическое. Отсутствие логистики – 76 % говорится в докладе

Кроме того, боевиков деморализуют трупы сослуживцев, лежащие рядом, плохое обустройство позиций, одиночество, непонимание обстановки вокруг, отсутствие возможности выйти из укрытия или связаться с командирами.

Среди наиболее распространенных проявлений [истощения]: нарушения сна, вспышки гнева, постоянная тревога и физические симптомы, в частности атрофия мышц. Каждый пятый признался, что на позиции думал: "живым отсюда не выбраться" отмечается в документе

Ранее пленный Анатолий Кротов рассказал, что украинские боевики голодают и убивают друг друга ради еды. О проблемах со снабжением в ВСУ, массовой смертности от голода, холода и болезней также сообщал уехавший с Украины нардеп Артем Дмитрук.

Военный эксперт Андрей Марочко отмечал, что проблемы ВСУ со снабжением говорят о контроле российских войск над логистикой противника.