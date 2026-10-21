Москва21 окт Вести.Подразделения Вооруженных сил Украины на добропольском направлении испытывают большие сложности со снабжением, боевики голодают и убивают друг друга ради еды. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ Анатолий Кропотов. Его слова приводит Минобороны РФ.

Кропотов сдался в плен в зоне ответственности российской группировки войск "Центр" на добропольском направлении.

Комбриг, он заставляет идти на самый-самый передок тех, у кого жены и дети. Отправляет наших ребят с какой-то озлобленностью, не скидывая потом еду. Люди голодают и убивают друг друга ради еды, ради того, чтобы попытаться выжить рассказал пленный

Город Доброполье в Донецкой Народной Республике (ДНР) был освобожден российскими войсками на прошлой неделе. Сообщается, что ВС РФ продолжают продвижение на этом стратегически важном участке.