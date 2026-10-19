Москва19 октВести.Командир разведывательно-десантной роты 177-го отдельного гвардейского полка группировки "Центр" с позывным Лотос заявил, что молодые украинские военные в Доброполье часто допускали ошибки ввиду своей неподготовленности.
Командир в беседе с "Известиями" рассказал, что ВСУ направляли в населенный пункт, в частности, недостаточно обученных боевиков, которые раскрывали свои позиции.
Раскрывают себя, дают привязку к местности – называют дорогу, перекресток, скалу, так называемые терриконы. Они мало обучены, в отличие от своих командиров. Молодняк не может ориентироваться быстропояснил Лотос
Военный заметил, украинское командование не реагирует на требования военнослужащих снабдить их провизией и лекарствами и оставляет их без необходимой помощи. Силы подразделения Лотоса застали ВСУ врасплох в начале штурма, добавил командир.
По его словам, противник не осознавал, что ВС РФ уже сосредоточились в Доброполье, и шел по одному маршруту, игнорируя восток города. Российские подразделения заходили с юга, и ВСУ не ожидали этого маневра.
Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил об освобождении российскими войсками Доброполья в ДНР 16 октября.
Офицер с позывным Удав ранее рассказал, что командование ВСУ несколько недель не знало о присутствии Вооруженных сил России в городе.