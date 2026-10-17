Командир взвода 110-й бригады ВС РФ рассказал, как ВСУ покидали Доброполье Командир Козлов: уходя из Доброполья, ВСУ побросали оружие и боеприпасы

Москва17 окт Вести.Украинские боевики, покидая Доброполье в Донецкой Народной Республике (ДНР), побросали оружие и боеприпасы. Об этом военкору ИС "Вести" Григорию Вдовину рассказал командир взвода 110-й бригады Вооруженных сил (ВС) РФ Артем Козлов.

Он также обратил внимание на подготовленность украинских военных – блиндажи копались тракторами и были хорошо укреплены.

Нарыли много – окопные система, блиндажи – видно, что это все копалось тракторами, копалось все не людьми. Заходим в их блиндажи, а там все укреплено, накат хороший – то есть видно, что привезено все. [Уходя], все побросали: оружие, боеприпасы сообщил Козлов

16 октября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль Доброполье в ДНР.

Позже Минобороны показало первые кадры из освобожденного города.

Добропольское направление является одним из ключевых для достижения результатов по полному освобождению Донбасса и имеет принципиальное значение для ведения успешных наступательных операций ВС РФ.