Комвзвода Синий: противник не мотивирован и отходит после первых же потерь

ВСУ в ДНР страдают от нехватки личного состава, мотивации и проблем с логистикой Комвзвода Синий: противник не мотивирован и отходит после первых же потерь

Москва13 окт Вести.Украинские боевики на передовой в Донецкой Народной Республике (ДНР) столкнулись с нехваткой личного состава, и у них полностью отсутствует мотивация. Об этом рассказал ИС "Вести" командир взвода 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Владимир Кочегазов – позывной Синий.

Комвзвода и его сослуживцы принимали участие в освобождении села Лидино в ДНР, о взятии под контроль армией России которого стало известно накануне, 12 октября.

На данный момент противник столкнулся с нехваткой личного состава. То есть те, кто находится на передовой, они не мотивированы, у них проблема с логистикой, с обеспечением. Нет идейности, то есть любой встречный бой стрелковый они, скорее всего, отходят после первых же потерь рассказал Кочегазов

В Лидино наши штурмовики заходили малыми группами, по численности противник превосходил наших бойцов, но оказался слабее.

Врагов там было достаточно, очень много, но у нас русский дух, его никогда не сломишь. Противник слабее, чем мы. Даже когда мы берем, например, в плен кого-нибудь, он с такими глазами ошарашенными – я, говорит, вообще не знаю, почему я здесь и как я вообще здесь оказался рассказал штурмовик Руслан Пушмин

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил ИС "Вести", что на купянском направлении спецоперации (СВО) мирные жители сами просят российских военнослужащих об эвакуации.