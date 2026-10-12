Появилось видео освобождения Лидино в ДНР Минобороны опубликовало кадры освобождения Лидино в ДНР

Москва12 окт Вести.Минобороны России распространило видеоматериалы, на которых показано освобождение населенного пункта Лидино в Донецкой Народной Республике (ДНР) подразделениями группировки войск "Центр".

В российском военном ведомстве сообщили, что при освобождении Лидино бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ использовали тактику непрерывного огневого воздействия по противнику как с земли, так и с воздуха.

Как отметили в Минобороны, такие действия дезориентировали украинские подразделения, после чего они оставили занимаемые позиции.

О взятии под контроль ВС РФ населенного пункта Лидино стало известно 12 октября.