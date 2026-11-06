ВСУ не могут наступать в Днепропетровской области из-за нехватки солдат

ВСУ не могут наступать в Днепропетровской области из-за нехватки боевиков ВСУ не могут наступать в Днепропетровской области из-за нехватки солдат

Москва6 ноя Вести.Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на днепропетровском направлении стоят на месте из-за нехватки личного состава, заявил российский офицер Андрей Шкуренко в интервью ТАСС.

Живой силы у противника осталось очень мало. В основном они расчетами стоят. Где-то пулеметчики, где-то дээргэшники, группа разведчиков. Они не идут вперед, потому что у них живой силы в основном нет приводит ТАСС слова Шкуренко

При этом ВСУ пытаются компенсировать нехватку личного состава большим количеством беспилотников, заключил офицер.

Между тем подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Роман Руденко, придерживавшийся идей украинского национализма и фашизма, уничтожен в Днепропетровской области.