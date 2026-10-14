Военэксперт: из-за "Вивальди" у ВСУ не хватает сил на остальные участки фронта Военэксперт Кукушкин: из-за "Вивальди" ВСУ ослабли на остальных участках фронта

Москва14 окт Вести.У Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хватает сил на все участки фронта, поскольку большое количество их мощностей переброшены на операцию "Вивальди". Об этом сообщил ИС "Вести" военный эксперт Павел Кукушкин.

Противник неоднократно предпринимал попытки контратаковать для деблокировки своего гарнизона, "запертого" бойцами ВС РФ в Доброполье.

Ничего не получается у него: там наши группировки достаточно плотно держат эту линию и дальше двигаются в направлении Новоандреевки. Поэтому там движение достаточно серьезное, в том числе, например, если мы возьмем правый фланг, нижний, то есть южнее Доброполья, — там достаточно активные бои идут в районе Сергеевки. Сергеевка — очень крупное село, освободив которое, мы сможем дальше двигаться в сторону [поселка] Межевой. То есть там достаточно широкий фронт движется в сторону границ ДНР. Поэтому говорить о каком-то затишье я бы, наверное, не стал. То есть давление идет с нашей стороны достаточно серьезное, но противник огрызается и пытается контратаковать рассказал Кукушкин

Он также обратил внимание на попытки деблокировки на линии Нововодяное — Золотой Колодезь.

Противник пытается все-таки деблокировать свои элитные подразделения, которые заперты непосредственно в котле внутри города Доброполье. Конечно, у противника не хватает сил на все участки фронта, потому что достаточно большое количество сил он бросил на так называемую операцию "Вивальди", которую сейчас пытаются проводить севернее, в районе Красного Лимана пояснил он

Ранее боец ВС РФ с позывным Минус в комментарии ИС "Вести" указал на незадачливость ВСУ в этой операции.