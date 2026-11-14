Москва14 ноя Вести.Удары Вооруженных сил (ВС) РФ по тыловой инфраструктуре, задействованной для нужд украинской армии – работа вдолгую, эффект от которой полностью проявится через какое-то время. Об этом рассказал в комментарии для "Соловьёв Live" военкор Добровольческого корпуса Минобороны РФ Павел Кукушкин, сообщает ИС "Вести".

Военкор поделился, что побывал на позициях "Дикой дивизии Донбасса" – одного из подразделений Добровольческого корпуса, воюющего в том числе на краматорском направлении специальной военной операции (СВО). По его словам, логистическое плечо Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже нарушено, но последствия этого полностью проявятся через какое-то время.

То, что мы делаем сейчас с помощью наших ударов по тыловым структурам, прежде всего по энергетике, по промпредприятиям, которые задействованы на нужды ВСУ, – это работа вдолгую, что называется. Последствия этого мы увидим через три-четыре-пять недель. Логистическое плечо [противника], которое работает из тыла на фронт, уже нарушено, но последствия этого мы будем видеть [через некоторое время], поскольку то, что накоплено в непосредственной близости от ЛБС (линия боевого соприкосновения. – Прим. ред.) противником, будет уже израсходовано, а новое будет поступать с меньшей интенсивностью. Но пока, на данный момент, ситуация на фронте достаточно напряженная в том плане, что у противника достаточно вооружения для того, чтобы пытаться замедлять наше продвижение на разных участках, и они активно этим пользуются сообщил Кукушкин

Пока же, по его словам, вооружений у ВСУ хватает.

Вооружений у противника очень много. В основном, конечно, это БПЛА различных типов, начиная от фронтовых небольшой дальности FPV-дронов, дронов-камикадзе, продолжая линейку теми самыми "Хорнетами", кстати, американскими, так называемыми среднемагистральными беспилотниками, которые летают на более дальние расстояния, не только в прифронтовой полосе, и заканчивая серьезными дронами типа "Крыло" – тот же самый "Лютый" или Ан-196, достаточно мощные и способные летать на дальние дистанции дроны. И те же самые пресловутые "Фламинго" FP-5, по месту сбора которых мы недавно наносили удары, но, тем не менее, собранные-то уже есть, и они летают, и пытаются долетать. И вооружений достаточно много на данный момент присутствует, особенно на ЛБС. Действительно, говорить о том, что сейчас противник испытывает какой-то дефицит, я бы не стал сказал Кукушкин

Тем временем на Западе предупредили о "расколе" Украины надвое вследствие ударов российскими "Искандерами" по мостам через Днепр.