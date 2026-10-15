Военкор Коц: ВС РФ режут логистические цепочки ВСУ "от трюма до вагона"

Военкор Коц заявил, что ВС РФ режут логистические цепочки ВСУ по всей линии Военкор Коц: ВС РФ режут логистические цепочки ВСУ "от трюма до вагона"

Москва15 окт Вести.Российские военнослужащие наносят удары по всей логистической цепочке Вооруженных сил Украины (ВСУ) "от трюма до вагона". Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в статье для KP.RU.

По его словам, восстанавливать логистические цепочки Киеву приходится везде разом.

Цепочку от трюма до вагона режут по всей длине написал Александр Коц

Так военкор прокомментировал российские удары по депо, вокзалам и станциям в пяти областях Украины, а также складам, порту на Дунае и судам в районе Одессы.

В течение утра российские войска продолжили наносить удары по целям на Украине. Взрывы неоднократно прогремели в Киеве и области. Также сообщения об атаках поступали из Изюма, Ровно, Полтавской и Одесской областей, подконтрольных ВСУ Запорожья и Славянска.