Москва15 октВести.Российские военнослужащие наносят удары по всей логистической цепочке Вооруженных сил Украины (ВСУ) "от трюма до вагона". Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в статье для KP.RU.
По его словам, восстанавливать логистические цепочки Киеву приходится везде разом.
Цепочку от трюма до вагона режут по всей длиненаписал Александр Коц
Так военкор прокомментировал российские удары по депо, вокзалам и станциям в пяти областях Украины, а также складам, порту на Дунае и судам в районе Одессы.
В течение утра российские войска продолжили наносить удары по целям на Украине. Взрывы неоднократно прогремели в Киеве и области. Также сообщения об атаках поступали из Изюма, Ровно, Полтавской и Одесской областей, подконтрольных ВСУ Запорожья и Славянска.