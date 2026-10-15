Военкор Коц: после ударов по Измаилу Украина хранит молчание Военкор Коц: Киев молчит об ударах по порту Измаил

Москва15 окт Вести.Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц в материале на KP.RU обратил внимание на молчание Киева после ночных ударов российских беспилотников по портовой инфраструктуре Измаила и судам, направлявшимся в Одессу. По его словам, украинская сторона ситуацию вокруг порта никак не комментирует.

Украинская сторона про порт молчит сказано в статье

Как пишет Коц, в Измаиле была поражена портовая инфраструктура, где разгружали и хранили военные грузы и грузы двойного назначения. Два сухогруза, перевозившие в Одессу военный груз, были поражены еще на переходе морем.

Косвенный след ночной работы на морских коммуникациях, по наблюдению автора, оставили румынские военные. Румынские радары засекли группу воздушных целей у острова Змеиный, еще одну - в 77 километрах восточнее. В небо были подняты испанские F-18 и румынские F-16, а жителям севера уезда Тулча были разосланы тревожные предупреждения.

Коц подчеркивает, что район говорит сам за себя: это устье Дуная и подходы к Одессе. По подсчетам Минобороны, только с 3 по 9 октября здесь были поражены 14 сухогрузов и один танкер, также неоднократно попадал под удар порт в Измаиле.

Российское Минобороны 15 октября отчиталось об ударе по двум сухогрузам. В ведомстве уточнили, что точное попадание по судам, работавшим в интересах вооруженных сил противника, зафиксировано на кадрах объективного контроля, которые военные получают в режиме реального времени.