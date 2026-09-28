Москва28 сен Вести.Российские войска методично "перебирают" порт Черноморск Одесской области, уничтожая сухогрузы, Украина о судах молчит, написал в KP.RU военкор Александр Коц.

Как отметил военкор, российские войска продолжают наносить удары по Украине, в том числе по объектам, которые используют ВСУ, в Киеве, Василькове, Одессе и Измаиле.

В Черноморске поражен сухогруз с военным имуществом и грузом двойного назначения, указал Коц.

Порт перебирают методично... Киев по судам молчит — ни названий, ни флагов. Что очень характерно отметил военкор

Он добавил, что при переходе в Одессу уничтожен третий за двое суток борт.

По его словам, в Измаиле удары нанесены по бывшему заводу №99 ВМФ СССР "Дунайсудосервис".

Ранее в Минобороны сообщали, что российские войска нанесли удары в Киеве по центрам обработки данных компаний "Укртелеком" и "Дримлайн", которые использовались в интересах ВСУ.