ВС РФ нанесли удары по четырем локомотивам с грузами для ВСУ Армия России поразила четыре локомотива, перевозивших грузы для ВСУ

Москва28 ноя Вести.ВС РФ ночью поразили четыре железнодорожных локомотива в Днепропетровской, Житомирской и Харьковской областях, которые были задействованы для перевозки вооружения и военной техники ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Российская армия наносила удары с помощью беспилотников.

В результате ударов поражены: … четыре железнодорожных локомотива в н.п. Синельниково Днепропетровской области, н.п. Коростень Житомирской области и н.п. Люботин Харьковской области, задействованные для перевозки вооружения и военной техники сообщили в Минобороны РФ

В ведомстве добавили, что удары также наносились по объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах украинских боевиков. Российские военные поразили резервуар с горючим в Одесской области, в котором хранилось топливо для ВСУ, а также сухогруз в акватории Черного моря южнее Одессы. Судно, как пояснили в Минобороны России, доставляло на Украину грузы военного назначения.