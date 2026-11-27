Российские военные поразили три локомотива и сухогруз, работавшие на нужды ВСУ ВС РФ атаковали три локомотива и сухогруз, обеспечивавшие нужды ВСУ

Москва27 ноя Вести.Российские военные днем 27 ноября нанесли удары по трем локомотивам в Днепропетровской области, которые перевозили грузы военного значения, а также по сухогрузу в акватории Черного моря близ Одессы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Цели были поражены российскими беспилотниками.

В результате ударов в районах населенных пунктов Першотравенск, Каменское и Морозовское Днепропетровской области поражены три железнодорожных локомотива, используемых для перевозки грузов военного назначения говорится в сообщении

Также в ведомстве уточнили, что сухогруз был атакован юго-западнее Одессы. Судно также доставляло в порт грузы двойного значения в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России (ВС РФ) в ночь на 27 ноября нанесли масштабные удары по объектам инфраструктуры и военно-промышленного комплекса (ВПК) киевского режима.