ВС РФ поразили два сухогруза с вооружением и военным имуществом для ВСУ

ВС РФ подбили два сухогруза с вооружением для ВСУ ВС РФ поразили два сухогруза с вооружением и военным имуществом для ВСУ

Москва12 ноя Вести.ВС России поразили два сухогруза с вооружением и военным имуществом ВСУ в акватории Черного моря юго-западнее Одессы и в порту Черноморск Одесской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В течение дня в акватории Черного моря юго-западнее Одессы и в порту Черноморск Одесской области поражены два морских судна типа "сухогруз" с вооружением и военным имуществом говорится в сообщении российского оборонного ведомства в мессенджере MAX

Российские силы, как добавили в ведомстве, продолжают наносить удары с помощью беспилотников по морским судам с военным имуществом и грузами двойного назначения.

11 ноября ВС РФ ударили по сухогрузу в Черном море, на котором находились вооружение и военное имущество для украинских боевиков.