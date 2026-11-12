Москва12 нояВести.ВС России поразили два сухогруза с вооружением и военным имуществом ВСУ в акватории Черного моря юго-западнее Одессы и в порту Черноморск Одесской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
В течение дня в акватории Черного моря юго-западнее Одессы и в порту Черноморск Одесской области поражены два морских судна типа "сухогруз" с вооружением и военным имуществомговорится в сообщении российского оборонного ведомства в мессенджере MAX
Российские силы, как добавили в ведомстве, продолжают наносить удары с помощью беспилотников по морским судам с военным имуществом и грузами двойного назначения.
11 ноября ВС РФ ударили по сухогрузу в Черном море, на котором находились вооружение и военное имущество для украинских боевиков.