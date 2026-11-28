ВС РФ поразили резервуар с топливом для ВСУ в Килии Одесской области

В Одесской области поражен резервуар с горючим ВС РФ поразили резервуар с топливом для ВСУ в Килии Одесской области

Москва28 ноя Вести.Вооруженные силы (ВС) России поразили резервуар с горючим для украинских военных в городе Килия Одесской области. Об этом заявило российское Минобороны.

В материале ведомства сказано, что российские военные в ночь на субботу, 28 ноября, нанесли удары беспилотной авиацией по объектам инфраструктуры и морским судам, используемым в интересах военных Украины.

В результате ударов поражены: … резервуар с горючим в н. п. Килия Одесской области, в котором хранилось топливо для ВСУ говорится в сообщении Минобороны

Кроме того, в ведомстве заявили, в частности, что ВС РФ поразили сухогруз южнее Одессы.