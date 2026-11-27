Москва27 нояВести.Вооруженные силы РФ нанесли ночной удар беспилотниками по логистическому центру в населенном пункте Белая Церковь Киевской области, который использовался украинскими военными, сообщает Минобороны России.
В результате ударов поражены: ...логистический центр в населенном пункте Белая Церковь Киевской областиговорится в сообщении
По данным ведомства, в этом логистическом центре хранили компоненты для изготовления твердого ракетного топлива.
Ранее Минобороны РФ сообщало о нанесении удара по логистическому терминалу компании "Новая почта" в Киевской области.