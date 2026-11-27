Под Киевом поражен логистический центр с компонентами ракетного топлива Минобороны: российская армия поразила логистический центр ВСУ в Киевской области

Москва27 ноя Вести.Вооруженные силы РФ нанесли ночной удар беспилотниками по логистическому центру в населенном пункте Белая Церковь Киевской области, который использовался украинскими военными, сообщает Минобороны России.

В результате ударов поражены: ...логистический центр в населенном пункте Белая Церковь Киевской области говорится в сообщении

По данным ведомства, в этом логистическом центре хранили компоненты для изготовления твердого ракетного топлива.

Ранее Минобороны РФ сообщало о нанесении удара по логистическому терминалу компании "Новая почта" в Киевской области.