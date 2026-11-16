Москва16 нояВести.Российские военные днем поразили в Днепропетровске локомотив, который перевозил грузы для Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России.
Также были нанесены удары по хранилищам горюче-смазочных материалов ВСУ в морском порту Николаева и склад беспилотников ВСУ в Киевской области.
В результате удара поражены… Железнодорожный локомотив в районе ж/д станции Днепропетровск, используемый в интересах перевозки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУсообщили представители ведомства в мессенджере MAX
Ранее армия России поразила локомотив ВСУ в районе железнодорожной станции "Запорожье".