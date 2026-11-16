МО РФ: ночью на переходе морем поражен сухогруз с грузами для ВСУ

ВС РФ ночью поразили сухогруз, перевозивший военные грузы для ВСУ МО РФ: ночью на переходе морем поражен сухогруз с грузами для ВСУ

Москва16 ноя Вести.Российские военные в ночь на понедельник поразили сухогруз, следовавший в порт Черноморск с военными грузами для ВСУ, информировали в МО РФ.

Там указали, что ВС РФ продолжили наносить удары беспилотниками по портовым и железнодорожным объектам, а также морским судам, задействованным в интересах обеспечения ВСУ.

В результате удара поражены: морское судно типа "сухогруз" на переходе морем, доставлявшее в порт Черноморск военные грузы и грузы двойного назначения для ВСУ говорится в сообщении

Кроме того, военные РФ поразили задействованный в перевозке грузов для ВСУ железнодорожный локомотив в районе ж/д станции "Запорожье".