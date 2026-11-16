Москва16 нояВести.Российские военные в ночь на понедельник поразили сухогруз, следовавший в порт Черноморск с военными грузами для ВСУ, информировали в МО РФ.
Там указали, что ВС РФ продолжили наносить удары беспилотниками по портовым и железнодорожным объектам, а также морским судам, задействованным в интересах обеспечения ВСУ.
В результате удара поражены: морское судно типа "сухогруз" на переходе морем, доставлявшее в порт Черноморск военные грузы и грузы двойного назначения для ВСУговорится в сообщении
Кроме того, военные РФ поразили задействованный в перевозке грузов для ВСУ железнодорожный локомотив в районе ж/д станции "Запорожье".