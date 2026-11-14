На Западе предупредили о "расколе Украины" из-за ударов "Искандерами" The Telegraph: Россия повысила точность "Искандеров" для ударов по мостам

Москва14 ноя Вести.Российские модернизированные баллистические ракеты "Искандер", оснащенные оптическими и радиолокационными головками для самонаведения, раскалывают Украину надвое, сообщило британское издание "The Telegraph". Отмечается, что новые возможности вооружения применяются при ударах по мостам через Днепр.

Российская армия оснастила свои ракеты "Искандер" оптическими и радиолокационными головками самонаведения, которые позволяют боеприпасам вносить корректировки в последнюю секунду перед тем, как они начнут двигаться к цели говорится в материале

Как отметил советник главы киевского режима Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов, благодаря самонаводящимся головкам точность попадания ракеты приближается к нескольким метрам. Именно "Искандеры" использовались в недавних ударах по мостам в Киеве, уточняется в статье.

По данным газеты, из-за ударов было нарушено транспортное сообщение между левым и правым берегами Днепра. По мнению местных политиков, это является частью набирающей обороты попытки России разделить Украину надвое.

Ранее в Киеве начали возводить понтонные переправы через Днепр, так как в результате российских ударов движение по главным мостам в городе было ограничено после взрывов. Также было нарушено движение на зеленой ветке метро.