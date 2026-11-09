Москва9 ноя Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) тратят большое количество средств, чтобы сбить российские ракеты, которыми наносятся удары по мостам через Днепр в Киеве. Об этом ИС "Вести" рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Он обратил внимание на то, что в ударах Вооруженных сил России участвуют разные типы ракет: баллистические, крылатые. Кроме того, российские силы задействуют также и беспилотники.

Когда ракета идет по нисходящей траектории, на экранах радаров комплекса Patriot она выглядит точно так же, как ракета "Искандер". Достаточно эффективная гиперзвуковая ракета с мощной боевой частью. И для того, чтобы попытаться ее поразить, Украина порой использует до четырех ракет Patriot, а бывает и больше. И таким образом происходит колоссальный расход противоракет. Учитывая, что у Украины почти не осталось противоракет, их минимум, мы 50% примерно ракетных ударов наносим с помощью ракет РМ-48У отметил Кнутов

В ночь на 7 ноября армия России поразила Северный автодорожный мост в Киеве. Он обеспечивал переброску оружия, военной и специальной техники для ВСУ. А 22 октября сообщалось об ударах ВС РФ по автожелезнодорожному мосту "Южный" в Киеве. По данным Минобороны РФ, цели были поражены в результате применения высокоточного оружия наземного базирования и БПЛА.