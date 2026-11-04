ВС РФ ликвидировали идейного бандеровца в Днепропетровской области ТАСС сообщил о ликвидации подполковника СБУ Руденко в Днепропетровской области

Москва4 ноя Вести.Подполковник Службы безопасности Украины Роман Руденко, придерживавшийся идей радикального украинского национализма, был ликвидирован в Днепропетровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

В Днепропетровской области ликвидирован подполковник СБУ Руденко Роман Васильевич – участник АТО (Антитеррористическая операция. – Прим. ред.) и идейный бандеровец заявил собеседник агентства

По информации источника, в Сумской области в результате удара беспилотника "Герань" также уничтожен командир роты 104-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ лейтенант Виталий Ромась.

Помимо этого, собеседник агентства сообщил о ликвидации в Харьковской области двух бразильских наемников из состава 23-го отдельного штурмового полка ВСУ. Речь идет об Алдиерисе Туане Аяле с позывным Дойдо и Алисоне Габриеле Морейре де Ассисе Кортесе с позывным Астро.

Ранее в среду сообщалось об уничтожении подполковника ВСУ Станислава Кракова с позывным Леший. Он был известен как один из разработчиков медийной операции "Вивальди" в районе Красного Лимана, а также считался приближенным основателя "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ).