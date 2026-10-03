"Северный Ветер": разведгруппу ВСУ с командиром уничтожили в Сумской области

ВС РФ уничтожили разведгруппу ВСУ вместе с командиром в Сумской области "Северный Ветер": разведгруппу ВСУ с командиром уничтожили в Сумской области

Москва3 окт Вести.Российские военнослужащие ликвидировали в Сумской области диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с командиром группы с позывным Габа.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Северный Ветер".

В Сумской области уничтожена ДРГ 78-й ОДШБр ВСУ вместе с командиром Алексеем Донцовым с позывным Габа отмечается в публикации

Уточняется, что Донцов принимал участие в боях за Артемовск, а также в провальном для ВСУ контрнаступлении в Запорожской области.

2 октября сообщалось, что в госпиталях Сумской области не хватает мест для раненых боевиков ВСУ.