Москва12 сен Вести.На северо-западе Харьковской области ликвидирован старший лейтенант вооруженных сил Украины (ВСУ) Павел Стрюк, который призывал "убивать русских". Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Собеседник агентства пояснил, что Стрюк активно поддерживал "евромайдан", участвовал в так называемой украинской антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, был идейным нацистом и русофобом.

В харьковском котле уничтожен боевик ВСУ, призывавший убивать русских​​​. При попытке прорыва окружения ликвидирован боевик 22-й отдельной мотострелковой бригады, старший лейтенант Стрюк Павел Анатольевич сказал он

Ранее бойцы российской группировки войск "Центр" уничтожили до 410 бойцов ВСУ за сутки. В то же время группировка "Восток" ликвидировала до 330 боевиков.

Кроме того, находящиеся в харьковском котле боевики ВСУ лишились руководства. Харьковский котел стал самым большим по территории за все время СВО. ВС РФ пресекают все попытки прорыва котла.