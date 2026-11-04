Поддубный сообщил о ликвидации подполковника "Азова" в Харьковской области

Ликвидирован подполковник "Азова", разработавший операцию "Вивальди" Поддубный сообщил о ликвидации подполковника "Азова" в Харьковской области

Москва4 ноя Вести.Начальник оперативного отдела 3‑го армейского корпуса ВСУ, подполковник Станислав Краков ликвидирован ударом дрона на изюмском направлении. Об этом сообщил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.

Военкор рассказал, что Краков прибыл туда для проверка передового пункта управления.

Российские силовые структуры подтвердили ликвидацию начальника оперативного отдела 3‑го армейского корпуса ВСУ, подполковника Станислава Кракова (позывной "Леший"). Боевика уничтожили ударом дрона на изюмском направлении, куда Краков прибыл для проверки передового пункта управления сообщил Евгений Поддубный

Он уточнил, что по данным российских силовиков, Краков входил в ближайшее окружение основателя "Азова" (террористическая организация, запрещенная в РФ) Андрея Билецкого (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), служил в штабе 3‑го армейского корпуса и совместно с другими украинскими офицерами разрабатывал медийную операцию "Вивальди" в районе Красного Лимана.

Ранее инструктор по тактической медицине штурмового отряда "Пересвет" сообщил, что операция "Вивальди", организованная ВСУ под Красным Лиманом в Донецкой Народной Республике, прервалась сразу после двух автоматных очередей российских бойцов. Военнослужащий рассказал, как украинские боевики "развернулись и ушли" после действий российских военных.