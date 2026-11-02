Москва2 нояВести.Майор и лейтенант ВСУ были уничтожены при ударе по объекту противовоздушной обороны в Киеве. Об этом сообщается в Telegram-канале "Северный ветер".
Так, в результате удара был ликвидирован украинский лейтенант Андрей Карапка из Черновицкой области.
В результате точного удара по объекту ПВО в Киеве ликвидирован офицер 138-й радиотехнической бригады майор Коновалов Александр Юрьевичдобавили в публикации
Отмечается, что Коновалов также был участником так называемой антитеррористической операции Украины (АТО) в Донбассе.
Ранее сообщалось об уничтожении трех офицеров – командиров формирований Вооруженных сил Украины.