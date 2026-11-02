Два офицера ВСУ были ликвидированы при ударе по объекту ПВО в Киеве

Стало известно о ликвидации двух офицеров ВСУ при ударе по объекту ПВО Два офицера ВСУ были ликвидированы при ударе по объекту ПВО в Киеве

Москва2 ноя Вести.Майор и лейтенант ВСУ были уничтожены при ударе по объекту противовоздушной обороны в Киеве. Об этом сообщается в Telegram-канале "Северный ветер".

Так, в результате удара был ликвидирован украинский лейтенант Андрей Карапка из Черновицкой области.

В результате точного удара по объекту ПВО в Киеве ликвидирован офицер 138-й радиотехнической бригады майор Коновалов Александр Юрьевич добавили в публикации

Отмечается, что Коновалов также был участником так называемой антитеррористической операции Украины (АТО) в Донбассе.

Ранее сообщалось об уничтожении трех офицеров – командиров формирований Вооруженных сил Украины.