Стало известно о ликвидации командира инженерной роты ВСУ В Киеве ликвидирован командир инженерной роты ВСУ Скакальский

Москва27 сен Вести.Командир инженерной роты 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Арсен Скакальский был ликвидирован в результате удара беспилотника по военному объекту в Киеве. Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

Командир инженерной роты 10-й огшбр ВСУ капитан Скакальский Арсен Михайлович ликвидирован в результате точного удара БПЛА по военному объекту в Киеве говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что воздушная тревога в Киеве в воскресенье суммарно продолжалась более 13 часов, приблизившись к рекорду. С начала суток в столице Украины тревогу объявляли четыре раза.