Москва2 нояВести.В Киеве ликвидирован офицер 138-й радиотехнической бригады ВСУ майор Александр Коновалов. Об этом агентству ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Кроме того, был уничтожен лейтенант Андрей Карапка из Черновицкой области.
В Киеве в результате точного удара по объекту ПВО ликвидирован офицер 138-й радиотехнической бригады майор Коновалов Александр Юрьевичзаявил собеседник ТАСС
42-летний украинец был участником АТО (так называемой антитеррористической операции Украины в Донбассе).
Ранее сообщалось, что российские военные с помощью БПЛА уничтожили колумбийских наемников в Запорожской области.