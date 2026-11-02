Российские военные ликвидировали в Киеве участника так называемой АТО Коновалова

В Киеве ликвидировали участника так называемой АТО Российские военные ликвидировали в Киеве участника так называемой АТО Коновалова

Москва2 ноя Вести.В Киеве ликвидирован офицер 138-й радиотехнической бригады ВСУ майор Александр Коновалов. Об этом агентству ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Кроме того, был уничтожен лейтенант Андрей Карапка из Черновицкой области.

В Киеве в результате точного удара по объекту ПВО ликвидирован офицер 138-й радиотехнической бригады майор Коновалов Александр Юрьевич заявил собеседник ТАСС

42-летний украинец был участником АТО (так называемой антитеррористической операции Украины в Донбассе).

Ранее сообщалось, что российские военные с помощью БПЛА уничтожили колумбийских наемников в Запорожской области.