Офицер ВСУ, участвовавший в АТО, уничтожен в Днепропетровской области

В Днепропетровской области ликвидировали офицера ВСУ, участвовавшего в АТО Офицер ВСУ, участвовавший в АТО, уничтожен в Днепропетровской области

Москва3 ноя Вести.Российские войска уничтожили заместителя командира 1-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ полковника Александра Илющенко. Об этом сообщается в Telegram-канале "Северный ветер".

Уточняется, что Илющенко ранее принимал участие в АТО – так называемой антитеррористической операции Украины в Донбассе.

В районе Павлограда Днепропетровской области ликвидирован заместитель командира 1 отмбр ВСУ полковник Илющенко Александр Витальевич (16.01.1983). До СВО участвовал в АТО, после чего проходил службу в оперативном командовании "Север" ВСУ говорится в сообщении

Кроме того, в запорожской Камышевахе уничтожены четыре офицера полиции Украины, среди них – майоры Николай Баланда и Михаил Буженко, капитаны Дмитрий Беседин и Михаил Романов.

В Запорожской области также ликвидировали командира 1-го механизированного батальона 167-й отдельной мехбригады и депутата Николаевского поселкового совета Одесской области подполковника Павла Богача.

Ранее "Северный ветер" сообщал об уничтожении двух офицеров украинской армии при ударе по объекту ПВО в Киеве.