"Военная хроника": на Украине признали провал "стены дронов" в Доброполье

В обороне ВСУ Доброполья в ДНР выявили проблемы из-за нехватки людей "Военная хроника": на Украине признали провал "стены дронов" в Доброполье

Москва29 авг Вести.Украинская сторона признала провал идеи "стены дронов" в населенном пункте Доброполье в Донецкой Народной Республике. Об этом пишет "Военная хроника" в своем Telegram-канале.

Как отмечается, киевский режим активно подавал соответствующую идею как "универсальный ответ" на штурмы Вооруженных сил России.

Украинская сторона сообщает, что оборона Доброполья начинает давать серьезные сбои, и одной из причин называют неработающую в заявленном виде "стену дронов"... Выяснилась довольно банальная вещь: для "стены дронов" тоже нужны люди... При дефиците личного состава плотность такого покрытия падает, между полосами обороны появляются разрывы, а сама концепция начинает работать значительно хуже говорится в публикации

"Военная хроника" пишет, что в результате российские штурмовые группы получили больше пространства для маневров.

Без достаточного количества личного состава, как подчеркивается, даже технологически насыщенная оборона становится набором отдельных очагов контроля с пустотами между ними.