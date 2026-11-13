Бундестаг расширил права спецслужб ФРГ на операции за рубежом Бундестаг усилил возможности спецслужб ФРГ за рубежом

Москва13 ноя Вести.Бундестаг во втором и третьем чтениях одобрил законопроект о расширении полномочий Федеральной разведывательной службы Германии (BND) и Федерального ведомства по охране конституции (BfV), выполняющего функции контрразведки.

Законопроект был внесен федеральным правительством Германии в сентябре. По итогам открытого голосования его поддержали 308 депутатов, 190 выступили против, еще 71 парламентарий воздержался.

В пояснительной записке к документу правительство указало, что внешней разведке необходимо предоставить дополнительные полномочия, чтобы она могла напрямую реагировать на непосредственные угрозы, выявленные в ходе разведывательной деятельности. Также закон предусматривает возможность превентивных действий при угрозах со стороны иностранных государств.

Контрразведка, согласно документу, получит право на так называемое скрытое вмешательство без применения силы, если этого требует оперативная обстановка. Кроме того, поправка к законопроекту позволит ведомству самостоятельно ограничивать сотрудничество с союзными службами внутренней разведки, если такое взаимодействие противоречит первостепенным интересам Германии или отдельных федеральных земель.

Расширение полномочий обеих спецслужб также затронет сферу кибербезопасности и хранения данных. Они смогут отслеживать и анализировать технические следы кибератак, а также информационные системы субъектов, представляющих угрозу. Кроме того, срок хранения данных, полученных BND, будет увеличен по аналогии с практикой партнерских спецслужб в других европейских странах.

Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) сообщила, что правящая коалиция Германии планирует наделить Федеральную разведывательную службу ФРГ правом тайно проникать в квартиры немцев. Так, немецкие разведчики смогут негласно проникать в жилые помещения граждан для подготовки и проведения разведывательных мероприятий. Подобные действия BND должны будут получать одобрение контрольного совета.