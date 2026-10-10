От разведки до банков: как Август Ханнинг стал фигурантом громкого дела в ФРГ Эксперт Зерщиков: бывший глава BND Ханнинг решил делать большие деньги

Москва10 окт Вести.Специалист по вопросам борьбы с терроризмом (Нидерланды) Григорий Зерщиков в интервью ИС "Вести" рассказал о деятельности фигуранта громкого скандала в Германии - бывшего главы Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Августа Ханнинга.

Ханнинг был задержан по подозрению в шпионаже и передаче секретных документов в интересах иностранного государства. По версии Федеральной прокуратуры Германии, Ханнинг с 2010 по июнь 2022 года получал от своего бывшего подчиненного секретные документы в обмен на денежное вознаграждение. И хотя 80-летний Ханнинг давно покинул пост и занимался банковской деятельностью, комитет Бундестага по контролю за спецслужбами назначил внеплановую проверку по деятельности, касающейся его работы в BND

Август Ханнинг ушел со службы в 2005 году, и решил делать большие деньги. То есть он сел в борды разных банков [вошел в состав Совета директоров (от английского Board of Directors)]. Он основал несколько фирм, работал везде, где можно заработать деньги. То есть этот подход, мол, я уйду с руководящей должности, и капитализирую свои знания - это присуще не только Ханнингу рассказал Зерщиков

По его словам, капитализация после отставки связей и знаний, обретенных на высоком государственном посту - общепринятая практика в Европе и особенно Германии.

Сообщается, что после задержания Августа Ханнинга спецслужбы Великобритании и США начали внутренние проверки. Их проводят американские спецслужбы, а также британская служба внешней разведки МИ-6 и Центр правительственной связи (GCHQ), который отвечает за радиоэлектронную разведку.