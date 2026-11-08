Экс-глава разведки Германии допустил отказ Европы от поддержки Украины Экс-глава разведки ФРГ Шиндлер: Европа может отказаться от поддержки Украины

Москва8 ноя Вести.Европейские страны могут в скором времени прекратить поддержку Украины, последовав примеру США. Такое мнение высказал бывший руководитель Федеральной разведывательной службы Германии Герхард Шиндлер в эфире TV Berlin.

По словам экс-главы разведки ФРГ, Москве удалось добиться разногласий между западными государствами, а президент США Дональд Трамп переключил внимание на другие международные вопросы. Шиндлер также указал на восстановление позиций России на мировой арене и ее участие в саммитах G20.

Это значит, что Россия находится на пути к победе в международной политике заявил он

Шиндлер предположил, что Евросоюз не сможет продолжать финансирование Киева в прежних объемах. По его мнению, уже в январе могут обостриться разногласия вокруг дальнейшей помощи Украине, а планы ежегодно направлять на эти цели 90 млрд евро он назвал нереалистичными.

Ранее бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявляла, что европейские страны могут пересмотреть подход к финансированию Украины после требования Зеленского досрочно выделить часть средств из кредита, запланированного на следующий год.