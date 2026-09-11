Политик Фишер допустил, что НАТО может не пережить конфликт Европы и США

Экс-глава МИД Германии спрогнозировал конец НАТО Политик Фишер допустил, что НАТО может не пережить конфликт Европы и США

Москва11 сен Вести.НАТО может прекратить существование как трансатлантический альянс из-за разногласий между европейскими странами и администрацией президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Германии (1998-2005) Йошка Фишер в интервью Die Zeit.

По словам экс-министра, европейцам и сторонникам Трампа сложно найти общую нормативную основу для дальнейшего сотрудничества.

Я не думаю, что НАТО выживет. Боюсь, что НАТО как трансатлантический альянс безопасности перестанет существовать сказал Фишер

При этом политик допустил, что после возможной трансформации альянса может появиться европейский военный союз. По его мнению, к нему потенциально смогут присоединиться Великобритания и Канада.

В последнее время Трамп неоднократно критиковал Евросоюз и НАТО, а также лидеров входящих в объединения стран. Среди причин недовольства американского президента — нежелание европейских государств участвовать в операции США против Ирана.

Кроме того, Трамп выступает за увеличение расходов стран НАТО на оборону. По его мнению, государства альянса должны направлять на эти цели 5% своих бюджетов.

По данным источников Bloomberg, Вашингтон направил союзникам по НАТО анкету с вопросами об их поддержке политики Трампа в преддверии возможного сокращения военного присутствия Штатов в Европе.