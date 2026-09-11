Москва11 сенВести.НАТО может прекратить существование как трансатлантический альянс из-за разногласий между европейскими странами и администрацией президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Германии (1998-2005) Йошка Фишер в интервью Die Zeit.
По словам экс-министра, европейцам и сторонникам Трампа сложно найти общую нормативную основу для дальнейшего сотрудничества.
Я не думаю, что НАТО выживет. Боюсь, что НАТО как трансатлантический альянс безопасности перестанет существоватьсказал Фишер
При этом политик допустил, что после возможной трансформации альянса может появиться европейский военный союз. По его мнению, к нему потенциально смогут присоединиться Великобритания и Канада.
В последнее время Трамп неоднократно критиковал Евросоюз и НАТО, а также лидеров входящих в объединения стран. Среди причин недовольства американского президента — нежелание европейских государств участвовать в операции США против Ирана.
Кроме того, Трамп выступает за увеличение расходов стран НАТО на оборону. По его мнению, государства альянса должны направлять на эти цели 5% своих бюджетов.
По данным источников Bloomberg, Вашингтон направил союзникам по НАТО анкету с вопросами об их поддержке политики Трампа в преддверии возможного сокращения военного присутствия Штатов в Европе.