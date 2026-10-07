СМИ сообщили о проверках в западных разведках из-за дела Ханнинга DW: спецслужбы США и Британии начали проверки после задержания экс-главы БНД

Москва7 окт Вести.Спецслужбы Великобритании и США начали внутренние проверки после задержания бывшего главы Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) Августа Ханнинга. Об этом сообщает газета Die Welt (DW) со ссылкой на источники.

По данным издания, проверки проводят американские спецслужбы, а также британская служба внешней разведки МИ-6 и Центр правительственной связи (GCHQ), который отвечает за радиоэлектронную разведку.

Источники DW утверждают, что часть информации от Ханнинга и задержанного с ним экс-руководителя его аппарата Манфреда Д. поступала от зарубежных спецслужб.

Это означает, что информация британской и американской разведки также могла быть скомпрометирована говорится в публикации

По версии следствия, в 2010 году Ханнинг и Манфред Д. заключили соглашение, согласно которому последний за вознаграждение регулярно передавал бывшему главе БНД секретные сведения. Ханнинг, как полагает обвинение, использовал полученную информацию в своей частной консалтинговой деятельности. Предположительно, доступ к внутренним данным спецслужбы он мог использовать в течение 12 лет.

Прокуратура установила как минимум один эпизод, когда сведения, составляющие государственную тайну, применялись при подготовке аналитического отчета в интересах сотрудника иностранной структуры безопасности. Государство, с которым могла быть связана эта деятельность, следствие пока не называет.