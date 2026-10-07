Москва7 окт Вести.Азербайджан выразил Германии протест в связи с публикацией Der Spiegel, в которой Баку упоминается в рамках расследования в отношении бывшего главы Федеральной разведывательной службы ФРГ (BND) Августа Ханнинга. Об этом сообщило агентство APA со ссылкой на источники.

По данным агентства, протест был направлен в офис канцлера Германии, МИД страны, а также по линии спецслужб.

Ранее Der Spiegel сообщил, что задержанный по подозрению в шпионаже Ханнинг якобы мог готовить аналитический доклад для разведки Азербайджана.

Совет по медиа и вещанию Азербайджана позднее назвал публикацию Der Spiegel дезинформацией и частью клеветнической кампании против страны. В организации заявили, что утверждения о связи Азербайджана с расследованием преподносятся аудитории как факты без ссылок на официальные источники.

Введение подобных материалов в информационный оборот без ссылки на официальный источник расценивается как недопустимая информационная манипуляция заявили в совете в среду

Ханнинга задержали в Германии 6 октября. Его подозревают в шпионаже, добывании государственной тайны и покушении на госизмену. Вместе с ним был задержан бывший помощник Манфред Д., которого обвиняют в пособничестве.