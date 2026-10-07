Москва7 окт Вести.Бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Аугуст Ханнинг, ранее задержанный по подозрению в шпионаже, предположительно, работал на разведку Азербайджана. Об этом пишет Der Spiegel.

По информации издания, Ханнинг получил секретные документы от своего бывшего подчиненного Манфреда Д. и использовал содержащуюся в них информацию для подготовки аналитического доклада для разведки Азербайджана.

Отмечается, что подготовленный документ должен был быть передан "сотруднику иностранного разведывательного аппарата безопасности". При этом пока неизвестно, дошел ли доклад до предполагаемого заказчика в Азербайджане.

По версии следствия, Ханнинг еще в 2010 году договорился с Манфредом Д. о передаче секретных материалов за денежное вознаграждение. Всего бывшему руководителю BND могли передать около двух тысяч документов.

Der Spiegel подчеркивает, что связи Ханнинга с представителями азербайджанской стороны не скрывались: бывший глава BND входил в правление "Германо-азербайджанского форума".

Ханнинг возглавлял Федеральную разведывательную службу Германии с 1998 по 2005 год. В случае признания виновным ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.