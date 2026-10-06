Бывший глава БНД Германии задержан по подозрению в шпионаже Экс-глава разведки ФРГ Август Ханнинг задержан по подозрению в шпионаже

Москва6 окт Вести.По подозрению в шпионаже и разглашении секретной информации в ФРГ задержан бывший президент Федеральной разведслужбы Германии (БНД) Август Ханнинг. ОБ этом сообщило издание Sueddeutsche Zeitung.

По данным газеты, после ухода с руководящего поста Ханнинг еще несколько лет получал служебную секретную информацию от экс-главы аппарата разведслужбы. Сейчас следствие проверяет, передавал ли Август Ханнинг эти данные иностранным государствам, а также существует ли вероятность утечки государственных тайн.

Если подозрения в отношении Ханнинга подтвердятся, то этот случай станет одним из крупнейших дел о шпионаже в истории ФРГ пишет газета

Ханнинг возглавлял БНД с 1998 по 2005 год. Таблоид Bild ("Бильд") уточняет, что бывший главный разведчик Германии после отставки покупал секретную информацию у своего экс-подчиненного. Следствие считает, что он мог перепродать получаемые следствия в рамках своей деятельности консультанта. Якобы Ханнинг оказался в сложном финансовом положении: из его пенсии производились крупные вычеты из-за банкротства банка в одной из стран Прибалтики, в котором он входил в наблюдательный совет.

Расследование против Ханинга и его источника секретной информации ведет генпрокурор ФРГ. Экс-разведчика проверяют на связи с Россией и Китаем.

Правоохранители вышли на Ханнинга случайно. Вначале они вели дело против бизнесвумен из Гамбурга Кристины Блок, которую обвиняли в похищении собственных детей. Полиция в прошлом году провела обыски в офисах охранной компании, которая была связана с бывшим главой БНД. Тогда же в фирму был внедрен работающий под прикрытием агент.

Шпиономания в ФРГ набирает обороты. Спецслужбы Германии в сентябре усилили наблюдение за российским посольством в Берлине. Так правительство ФРГ отреагировало на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига/Галле при загрузке двух украинских Ан-124 оружием и боеприпасами.