Москва10 окт Вести.Бывший глава Федеральной службы защиты конституции Ханс-Георг Маасен, ставший объектом слежки собственного ведомства после ухода в оппозицию, является ярким примером того, как орган по охране Конституции превратился в политизированный инструмент борьбы правящих элит с инакомыслием. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" специалист по вопросам борьбы с терроризмом (Нидерланды) Григорий Зерщиков.

По его мнению, ведомство по охране Конституции Германии (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV), призванное быть независимым арбитром, сегодня фактически превратилось в инструмент политической борьбы.

Ханс-Георг Маасен возглавлял ведомство по охране Конституции Германии до 2018 года. И уйдя со своей должности, он прозрел и понял, что Германия движется не туда, основал свою партию. И все кончилось тем, что его же ведомство сейчас его официально, так сказать, "ведет". Он находится под наблюдением как ультраправых политик. Это вообще парадокс. Человек, который возглавлял ведомство по охране Конституции, спустя несколько лет становится ультраправым политиком, за которым наблюдают 24 на 7. Это ведомство сильно политизировано. Оно, например, признало действия партии АдГ ("Альтернатива для Германии") на территории Саксонии-Анхальт противоречащими Конституции. Там видна просто сильная политизация. Таких структурных реформ, как в BND, не наблюдается, но этого и не надо. Оно становится вот еще более подконтрольным, еще более политизированным в угоду правящих партий, будь то Христианско-демократический союз Германии, или Социал-демократическая партия Германии. То есть, ведомство по охране Конституции, которое, по идее, должно быть независимым, активно используется в политической борьбе рассказал Зерщиков

Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что беспочвенные обвинения в адрес России по инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига связаны с предстоящими региональными выборами в Германии. Политик считает, что таким образом власти ФРГ пытаются укрепить свои позиции перед голосованием в Саксонии-Анхальте, Мекленбурге-Передней Померании и Берлине.