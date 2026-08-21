Москва21 авг Вести.Переводчик Александр Ницберг рассказал РИА Новости о развернутой против него информационной кампании, инициатором которой стал корреспондент немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэль Мартенс - тот самый, который 8 августа в Белграде задал главе киевского режима вопрос о том, как Европа может Киеву "помочь убить больше русских".

В России в отношении немецкого журналиста возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды). В случае подтверждения вины фигуранту грозит до шести лет колонии. МВД России объявило Мартенса в розыск.

Публицист, начавший на меня травлю в газете FAZ – тот самый Михаэль Мартенс…. Между прочим, внук нацистского прокурора по указу самого Гитлера заявил Александр Ницберг

Сам Мартенс подтвердил, что его дед Ханс-Херманн Мартенс состоял в штурмовых отрядах СС и в национал-социалистической немецкой рабочей партии (признаны Нюрнбергским трибуналом преступными организациями). В 1936 году Ханс-Херманн Мартенс был назначен государственным прокурором с подписью Гитлера.

Ницберг заявил, что информационная кампания против него началась после интервью, которое он дал австрийской газете Der Standard вскоре после начала конфликта на Украине. В нем он обсуждал свою работу над переводом романа Михаила Булгакова "Белая гвардия", однако в разговоре затронули и политические вопросы.

После публикации интервью против Ницберга выступили некоторые его бывшие коллеги, а профессиональные организации стали отказываться от сотрудничества с ним. Переводчик связывает это с тем, что от него ожидали публичного заявления и определенной политической позиции.